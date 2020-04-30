شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بمزيد من الأعمال الفنية الوطنية: رسالة هادفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب إسماعيل نصر الدين، إنتاج مزيد من الأعمال الفنية الهادفة، التى تلقى الضوء على النماذج المشرفة فى المجتمع فى جميع المجالات والتخصصات والقطاعات، وتروى بطولات وقصص التضحية التى يقدمها رجال القوات المسلحة وقوات الأمن فى مواجهة الإرهاب، مؤكدا أن جميع هذه البطولات مليئة بالتفاصيل التى سيقف عندها التاريخ كثيرا، مما يجعلها مادة خصبة للتناول الدرامى، وفى نفس الوقت حتى تظل هذه الشخصيات بيننا.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن للفن دور عظيم فى توجيه الفكر، ودور تنويرى آيضا، مما يعنى أنه يمثل قوى ناعمة لمحاربة الأفكار المتطرفة والمتشددة، وهناك العديد من الأعمال الهادفة التى استطاعت أن تعيد المواطنين للالتفاف حول الشاشة الصغيرة مرة آخرى، خاصة الأعمال التى تلقى الضوء على تضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة، وهذا يعكس مدى حب الشعب المصرى وشغفه بمعرفة قصص هؤلاء الأبطال الذين يضحون بأرواحهم من أجل الحفاظ على مقدرات هذا الوطن.

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وشدد عضو البرلمان، على ضرورة أن يكون هناك أعمال هادفة وتنويرية بشكل دورى وعدم اقتصار الأمر على موسم أو عمل واحد فى العام فقط، خاصة وأن هذه الأعمال تحقق نجاحا كبيرا، ويلتف حولها الجمهور بصورة كبيرة، كما أن نجاح هذه الأعمال يحمل دلالة أخرى تتمثل فى وعى الشارع المصرى، ورفض الأعمال المبتذلة التى لا هدف منها ولا تتضمن رسالة، فجميع الفئات العمرية التفت حول الأعمال الهادفة التى تناقش قضايا وطنية تجسد ملحمة فى حب الوطن.