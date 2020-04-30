شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب ثانية ثانوى يبدأون اليوم امتحان نهاية الفصل الدراسى الثانى إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ اليوم الخميس طلاب الصف الثانى الثانوى العام، امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى، حيث يؤدى الطلاب اختبار مادة اللغة العربية إلكترونيا على التابلت من المنازل، موزعين على مجموعتين.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه تم تقسيم طلاب المحافظات إلى مجموعتين، حيث تؤدى المجموعة الأولى الامتحان في الفترة بين الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهراً، والمجموعة الثانية فى الفترة بين الساعة 12 ظهراً حتى 3 عصراً، مع العلم أنه يمكن أداء الامتحان من جهاز التابلت أو أى جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواى فاى أو الشريحة، ويمكن للطالب بدء الامتحان فى أى وقت خلال الفترة الزمنية المحددة للمحافظة.

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وأوضحت الوزارة: الفترات الزمنية المحددة لأداء الاختبار حسب المحافظة: المجموعة الأولى - الفترة ما بين الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهراً وتشمل: محافظات" القاهرة والجيزة والإسكندرية وأسيوط وكفر الشيخ وقنا والفيوم ودمياط والإسماعيلية وأسوان وبورسعيد وشمال سيناء والوادي الجديد وجنوب سيناء.

أما بالنسبة للمجموعة الثانية - الفترة ما بين الساعة 12 ظهراً حتى 3 عصراً، تشمل محافظات" الشرقية والدقهلية والقليوبية والغربية والمنوفية والبحيرة والمنيا وسوهاج وبني سويف والأقصر والسويس والبحر الأحمر ومطروح".