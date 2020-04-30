شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انتهاء الفصل الدراسى الثانى بالجامعات بنظام التعليم عن بعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتهى اليوم الخميس، الدراسة بالفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2019 /2020، حيث أقر المجلس الأعلى للجامعات إنهاء نظام الدراسة عن بعد فى الجامعات يوم 30 أبريل، وذلك ضمن الإجراءات والقرارات التى اتخذها المجلس برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى لتنظيم عملية امتحانات الفصل الدراسى الثانى فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد .

فيما بدأت الجامعات فى الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسى الثانى من خلال تلقى الرسائل البحثية البديل الثانى لامتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب فرق النقل بالجامعات .

وكان المجلس الأعلى للجامعات انعقد برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمى، وبحضور رؤساء الجامعات، واتخذ القرارات التالية بشان امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى القرارات التالية:

أولا: استكمال المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بعد حتى يوم الخميس الموافق 30/4/2020 .

وبالنسبة للدراسة بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة تحتسب الفترة التي استكملت فيها الدراسة بهذه الكيفية من بين الساعات او النقاط المعتمدة التى استوفاها الطلاب.

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ثانيا: بالنسبة لطلاب فرق النقل بجميع الكليات:

1- يلغى إجراء الامتحانات التحريرية والشفوية التي كان من المزمع عقدها ففي الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019/2020 وتستبعد الدرجات التي كانت مقررة لها من المجموع الكلي للدرجات في كل السنوات الدراسية (المجموع التراكمي)، ويستبدل بتلك الامتحانات - بناء على قرار من مجلس الجامعة - أحد البديلين:

- أعداد الطلاب لرسائل بحثية مقبولة (مقالة بحثية – مشروع بحثي – بحث مرجعي) في المقررات التي كانت تدرس في هذا الفصل ويكون لكل جامعة وضع المعايير والضوابط والشروط والقواعد اللازمة لتقييم وإجازة تلك الرسائل وفقا لطبيعة الدراسة المقررة لكل كلية أو برنامج دراسي على حدا (مع التأكيد على إلتزام الجامعات بمراجعة الرسائل المقدمة من الطلاب بدقة وعدم قبول اية رسائل مقدمة منهم إذا ثبت إقتباسها أو نقلها من رسائل أخرى كليا أو جزئيا أوإنها تعد مجرد نقلاً لما ورد بأحد المقالات أو الرسائل أو المراجع العلمية)

- عقد اختبارات إلكترونية للمقررات التي كانت تدرس في هذا الفصل بالنسبة للكليات أو البرامج الدراسية الملتحق بها أعداد محدودة من الطلاب ويتوافر لديها البنية التحتية والإمكانيات التكنولوجية التي تمكنها من إجراء الاختبارات إلكترونيا لجميع الطلاب وذلك شريطة التأكد من توافر وسيلة تواصل الكترونية لدي الطلاب.

وفى أى من البديلين المتقدمين لا ترصد درجات للطلاب (وإنما يعد الطالب ناجحا أو راسبا فقط).

2- حال عدم قبول الرسالة البحثية ( المقالة البحثية – المشروع بحثى – بحث مرجعي) التي أعدها الطالب في مقرر أو أكثر أو حال عدم اجتيازه للاختبار الإلكتروني، - تتولى الجامعات وضع القواعد المنظمة لذلك شريطة منحه فرصة أخرى بذات الوسيلة سواء بإعادة التقدم برسالة أخرى أو إعادة إجراء الاختبار إلكترونيا بحسب الأحوال وإذا لم تقبل الرسالة المقدمة منه للمرة الثانية أو لم يجتز الاختبار الالكتروني للمرة الثانية يعتبر الطالب راسبا في تلك المادة و تطبق عليه اللوائح والقواعد المنظمة لمعالجة أوضاع الطلاب الراسبين.