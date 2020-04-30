شكرا لقرائتكم خبر عن نظافة الجيزة: حملات لضبط المتسولين المرتدين لملابس العمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد شفيق جلال، رئيس هيئة النظافة والتجميل بالجيزة، أنه يتم شن حملات يومية، بالتنسيق مع الشرطة، على الشوارع والميادين خاصة الرئيسية، لضبط المتسولين، المرتدين ملابس عمال النظافة، وتسليمهم إلى أقسام الشرطة التابعين لها.

وأضاف رئيس هيئة النظافة والتجميل بالجيزة، ل الخليج 365، أن جميع المتسولين بملابس النظافة لا ينتمون لهيئة نظافة الجيزة، مشيرا إلى أن ظاهرة التسول تزداد فى شهر رمضان بمناطق الدقى والمهندسين.

وأشار جلال إلى أم مثل هذه الأفعال تسئ لعمال هيئة وتشوة صورتهم، خاصة أن ااعمال يقومون بجهود مضاعفة، ويعرضرن أنفسهم للمخاطر والإصابة بالأمراض من أخر خدمة المواطنين.

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وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أكد علي تطبيق جزاءات مشددة على اى عامل من هيئة النظافة يتم ضبطه يستغل ملابس العمل فى أعمال التسول خلال شهر رمضان، مشيرا إلى أن بعض من العمال الغير منتمين لهيئة النظافة يقومون بارتداء ملابس تشبه الملابس المخصصة للعمال بالهيئة ويمارسون التسول مما يشوه من صوره عمال الهيئة المكافحين والذين يؤدون واجبهم الوظيفى على أكمل وجه دون انتظار مقابل .

ووجه المحافظ رئيس هيئة النظافة بشن حملات مشتركة بالتنسيق مع شرطة المرافق علي الطرق والشوارع الرئيسية لضبط أي متسول يرتدى زى عمال هيئة النظافة والتحقق من هويته واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، حيث دعا راشد مواطنى الجيزة بالإبلاغ الفورى عن مثل هذه الممارسات وعدم التجاوب لأى فرد يتسول بزى عامل النظافة مؤكدا انهم يمارسون الغش والتدليس على المواطنين خاصة خلال شهر رمضان الكريم، كما وجه المحافظ بمتابعة دورية لدوريات العمل لفرق النظافة خلال شهر رمضان سواء قبل او بعد الإفطار للتأكد من أداء واجباتهم الوظيفية دون تقصير .