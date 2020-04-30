مصر | قرار جديد بشأن سير عمل محاكم النقض

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 06:25 صباحاً - انت الان تقراء خبر قرار جديد بشأن سير عمل محاكم النقض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر رئيس محكمة النقض، قرار بتأجيل جلسات المحكمة اعتبارا من اليوم الخميس الموافق 30 من أبريل الجاري، وحتي يوم الخميس الموافق 14 مايو 2020.

ونص القرار أيضا على استمرار العمل إداريا بالمحكمة، فيما عدا ذلك نفاذا لقرارات دولة رئيس الوزراء في هذا الشأن. وفي سياق متصل، قرر رئيس محكمة الاستئناف، اليوم، عودة الدوائر الجنائية للعمل، بداية من الأسبوع الأول من مايو على أن يقتصر العمل على يومين أسبوعيًا، وأن يكون النظر لأوامر تجديد الحبس، وإخلاء سبيل المتهمين، والنطق بالأحكام في قضايا الإعدام والإحالة للمفتي، بجانب انعقاد دوائر شئون الأسرة في القضايا المحجوزة للحكم فقط.

يأتي هذا ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، ومساعدة المواطنين على التزام المنازل.

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