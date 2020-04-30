مصر | بـ"تراشق الحجارة والزجاجات".. السيطرة على مشاجرة في الجيزة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 06:25 صباحاً - انت الان تقراء خبر بـ"تراشق الحجارة والزجاجات".. السيطرة على مشاجرة في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بـ"تراشق الحجارة والزجاجات الفارغة".. وقعت مشاجرة بين عدد من تجار المخدرات، بشارع الثلاثيني غرب الجيزة، وتمكنت القوات من السيطرة عليها، وضبط طرفيها، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى إخطارًا من العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، بنشوب مشاجرة تبادل طرفاها التراشق بالحجارة والزجاجات الفارغة، بشارع الثلاثيني. بدوره دفع اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بتعزيزات أمنية من ضباط فرقة الطالبية والعمرانية، للسيطرة على الموقف وضبط طرفي المشاجرة.

أُعدت مأمورية برئاسة المقدم مصطفي كمال وكيل فرقة غرب الجيزة، وانتقلت القوات إلى مكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين أن وقعت مشاجرة بين عدد من تجار المخدرات بالمنطقة بسبب الخلاف على تجارة المواد المخدرة، تراشق خلالها طرفي المشاجرة الحجارة والزجاجات الفارغة، ما أسفر عن إصابة عددا منهم بجروح وكدمات، فضلا عن تحطيم بعض السيارات المركونة بالشارع محل المشاجرة.

وتمكنت القوات من السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها، واقتيادهم إلى ديوان القسم للتحقيق معهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات. مقتل شاب وسط أجواء رمضان

وفي وقت سابق، شهدت محافظة الجيزة جريمة مروعة، وهي مقتل شاب في مقتبل العمر، خلال أيام شهر رمضان الكريم.

عقارب الساعة كانت تشير إلى التاسعة والنصف مساءً، وشباب منطقة نزلة السيسي التابعة لحي الهرم، جالسين في الشارع لتزينه بـ" زينة رمضان والفوانيس"، قبل حلول الشهر المبارك، وكان من بينهم شاب عشريني العمر، يدعي "كريم"، يعمل مساعد شيف، وترك عمله بعد انتشار عدوي فيروس الكورونا، ليرعى والدته ويقضي طلباتها.. " مناعتها ضعيفة". Advertisements شباب الشارع انتهوا من تعليق "زينة رمضان والفوانيس"، ووقفوا ليرتاحوا قليلا، وسط الأجواء الرمضانية، قبل صعود كلا منهم إلى شقته بسبب فرض حظر التجوال، وأثناء ذلك تصادف مرور "توك توك"، يستقله شاب عشريني العمر يدعي "محمد.ف. ش"، عاطل، وشهرته "حندوقة"، ليقف أمامهم ويقول لهم " يا رجالة" حتي يلفت انتباهم، ثم أطلق عيار ناري في الهواء من فرد خرطوش كان بحوزته، وفر بعدها هاربا. حالة من الفزع والذعر انتابت سكان الشارع، فور سماعهم صوت العيار الناري، ليخرج كل منهم يعرف مصدره، ولدي ملاحقته، تمكن من الهرب منهم. بعد مرور حوالي ساعتين عاد الشهير بـ"حندوقة"، إلى الشارع مرة آخرى، ولدي مشاهدته لاحقه، شباب الشارع، وتمكنوا من الإمساك به، ونشبت بينهما مشادة كلامية ليرد عليهم " كنت بهزر معاكم"، وذلك ما رفضه سكان الشارع، حتي تطورت المشادة الكلامية بينهم وتعدي عليهم بالسب والشتم، وأثناء ذلك أصاب " كريم "، الشهير بـ "حندوقة"، بأنفه دون قصد.