شكرا لقرائتكم خبر عن «لازم تخافوا جدًا».. بسمة وهبة تحذر من الاستهتار بإجراءات مواجهة «كورونا» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت الإعلامية بسمة وهبة من التعاون والاستهتار بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشددة على ضرورة الخوف من احتمالات تفشي الوباء بعد تسجيل 5268 حالة إصابة في مصر، و380 حالة وفاة.

وقالت «وهبة»، خلال تقديمها برنامج «كل يوم» المعروض على شاشة «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء: «مش هقول مساء الخير، لا أرى خيرًا فيما يتعلق بتعامل المواطنين مع تداعيات فيروس كورونا».

أضافت: «قلت من قبل متخافوش ولكن كونوا حذرين، ولكن الآن أقول لكم خافوا. يجب التعامل مع هذا الخطر بالعقل والالتزام. 30% من الوفيات توفوا قبل وصولهم المستشفى عشان الناس لما بيجيلها الأعراض مبتقولش».

تابعت: «في ناس بتخفي إصابتها اعتقادًا منهم أن المرض فضحية، وهناك حالة استهتار، الأمر يتطلب وقفة وصرخة وإنذار. بقولكم خافوا، اقعدوا في البيت الوضع مرعب ومخيف، خافوا جدًا قبل أن تتحول مصر للوضع الذي تعانيه أمريكا الغارقة في مستنقع كورونا».

مضت قائلة: «لو مقررين تكملوا في نفس مشوار الاستهتار لازم تخافوا. الوضع لا يطمئن والاستهتار زاد والوعى غاب. وبالتالي الإجراءات الوقائية هتكون أسوأ ولو اتعمل حظر أكبر وكامل لن يكون عقابا، بل حل».

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