شكرا لقرائتكم خبر عن القمر يتعامد مع الكعبة المشرفة فى ظاهرة تشاهد بالعين المجردة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد سماء مكة المكرمة تعامد قمر التربيع الأول مع الكعبة المشرفة اليوم الخميس 7 رمضان 1441 الموافق 30 أبريل 2020 ( حسب تقويم أم القرى) في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة .

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن القمر سيشرق فى أفق مكة المكرمة عند الساعة (8:39 صباحاً بتوقيت رينتش)، وبعد ذلك سوف يبلغ ميله عرض مكة ومتوسطاً خط زوالها (التعامد) عند الساعة ( 3:29:55 مساء بتوقيت جرينتش)، بالتزامن مع غروب الشمس.

وفى لحظة التعامد سيكون القمر على ارتفاع 89.51.51 درجة وسيكون قرصه مضاء بنسبة (47.8 %) بنور الشمس وعلى مسافة 387.154 كيلومتر .

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تعتبر ظاهرة التعامد من الظواهر التى تؤكد دقة الحسابات الفلكية لحركة الأجرام السماوية ومنها القمر التي تجعل تحديد موقعة في غاية الدقة، ويمكن الاستعانة بهذه الظاهرة في معرفة اتجاه القبلة بطريقة بسيطة حيث يشير اتجاه القمر بالنسبة للقاطنين فى الأماكن البعيدة عن المسجد الحرام وقت التعامد إلى اتجاه مكة المكرمة كما فعل القدماء بشكل يضاهى دقة التطبيقات الهواتف الذكية .

جدير بالذكر بأن هذا التعامد للقمر مع الكعبة المشرفة هو الثانى هذا العام بعد التعامد الأول فى السادس من مارس الماضىي.

وفى سياق أخر يرصد كوكب المشترى بسماء مصر والوطن العربى خلال الساعات من منتصف الليل وقبل شروق الشمس بليالى رمضان، كنقطة ضوئية بيضاء ساطعة بألافق الشرقى، وسوف يصل إلى أعلى نقطة فى السماء باتجاه الأفق الجنوبى.