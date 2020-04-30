شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات وزارة التموين لإنشاء مناطق لوجستية ومراكز تجارية × 5 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية، على مدار الفترة الماضية فى طرح العديد من المناطق اللوجستية الكبرى لإنشاء أسواق تجارية فى العديد من المحافظات المختلفة من أجل توفير السلع الغذائية وتقليل حلقات تداول المنتجات مما يساهم فى تخفيض أسعارها، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسة بشأن توفير السلع فى كافة المحافظات المختلفة حيث تم توقيع عقود بالفعل وجارى انشاء هذه المشروعات .

”الخليج 365” ينشر تقريرا معلوماتيا عن مشروعات جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين لتوفير السلع فى نقاط محددة:

1- طرح العديد من المناطق الوجستية والتجارية بالمحافطات المختلفة، بهدف إنشاء أسواق ومراكز تجارية كبرى .

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2- جارى إنشاء 18 مشروعا لوجستيا وتجاريا فى 11 محافظة حتى الآن، بمساحات تقدر ب 368 فدانا.

3- استثمارات المنادق اللوجستية التم تم طرحها بالفعل تقدر بـ 49 مليار جنيه.

4- توفر هذه المناطق أكثر من 400 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

5- جارى طرح فرص استثمارية جديدة، وأنه قبل عاملين كان لا يوجد مثيل لهذه المشروعات التجارية واللوجستية.

