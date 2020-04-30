شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت الصين أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا، الأربعاء، انخفاضا من 22 حالة في اليوم السابق.
وقالت لجنة الصحة الوطنية، إن حالات الإصابة الجديدة كلها لأشخاص قادمين من الخارج.
كما سجلت 33 حالة إصابة جديدة بالفيروس لم تظهر عليها أعراض ارتفاعا من 26 في اليوم السابق.
وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة 82862، بينما ظل عدد الوفيات حتى أمس الأربعاء دون تغيير عند 4633.
وتتجه الصين إلى تخفيف إجراءات الحجر المنزلىن فى منطقة كثيفة السكان فى شمال البلاد، تضم العاصمة بكين مع انتقال البلاد تدريجياً إلى حالة طبيعية جديدة إثر تراجع حالات الإصابة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، كانت هذه الإجراءات قد فرضت للحد من تفشى الجائحة.
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