شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إعلان فتحه قريبا.. جهود متواصلة لتطبيق إجراءات الوقاية بالمسجد النبوى لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، نشرت الرئاسة العامة لشئون الحرمين صورا للجهود المتواصلة التى تشمل عمليات التعقيم وابتعاد المصلين عن بعض خلال الصلاة وعلقت قائلة: "جهود مكثفة ومتواصلة تقدمها وكالة المسجد النبوي في اتخاذ الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا".









يأتى ذلك بعد أن نشرت صحيفة عكاظ السعودية عبر حسابها على "تويتر"، مقطع فيديو، للرئیس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشیخ عبد الرحمن السديس، مساء أمس الثلاثاء، يقول فيه إن أبواب الحرمین الشريفین ستفتح أمام المصلین قريبا، وفقا للفيديو المنشور: "أبشركم بأنھا إن شاء الله أيام، وتنكشف الغمة عن ھذه الأمة، ونعود إلى الحرمین للطواف وللسعي وللصلاة" وأكد أن الأمور ستعود بإذن الله كما كانت؛ مضيفا: "الدولة أحرص منا على هذا الأمر ".

وكان وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، كلمة عبر الجهازاللاسلكي إلى العاملين في الحرم المكى، قائلاُ "إيها الأخوة يسرني أن ألتقى بكم عبر هذا الجهاز للاتصال بكم للتعبير عن الشكر، ونشكر الله أن شرفنا لخدمة بيته الحرام ومرتاديه، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم".

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وأضاف :"أوصى وإياكم بتقوى الله والمسئولية على عواتقنا في خدمة البيت الله الحرام، وخدمة مرتاديه ويمن الله عليكم بالرحمة والمغفرة والعتق من النار، ونهنئكم ببلوغ الشهر الكريم ويمن الله عليكم بالقبول والعتق من النار، وقد سرتنا الجهود المباركة للزملاء من بداية الشهر في المهام الملقاة على عواتقهم في خدمة الحرم الشريف وسرنا التعاون مع الجهات العلاقة على تعاونهم لتحقيق البيئة الصحية".

وأوضح:"الحرمين يعيشان في خير ونعمة وبركة وأمان وأمن وبيئة صحية استثنائية بإذن الله وبفضل قيادتها الرشيدة من الاهتمام وحرص بالحرمين الشرفيين".

يشار أن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، دشن الكاميرات المخصصة للقراءة الحرارية، التى تعمل على تبيان درجة حرارة الأشخاص الداخلين للمسجد الحرام، حيث يميز البرنامج كل شخص ودرجة حرارته في حال تجاوزت درجة حرارته الدرجة المسموح بها لدخول المسجد الحرام.

وأشاد السديس بهذه التقنية الحديثة التي من شأنها المساهمة في أمن وسلامة قاصدي المسجد الحرام، والحد من انتشار جائحة فيروس كورونا، حيث قال: إنه من الواجب استغلال التقنية الحديثة ومواكبة كل ما يسهم في تعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية في مواجهة هذه الجائحة العالمية، مشدداً على وجوب اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير للحفاظ على سلامة قاصدي بيت الله الحرام.