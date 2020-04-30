شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل مداخلة.. وزير التعليم: امتحان 1.200 مليون طالب بدأ أمس ومستمر حتى 20 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستقبل البرامج التليفزيونية الحوارية، والمعروفة إعلاميًا ببرامج الـ"توك شو"، فى فترة المساء، يوميًا، العديد من التصريحات ذات الأهمية، حيث تتضمن أهم القضايا التى تشغل بال المواطنين والرأى العام، محليًا ودوليًا، من عدة مسئولين، ومواطنين عاديين، لمناقشتها، وطرح مقترحات لحلها، والعمل عليها.

ويرصد ”الخليج 365” أفضل مداخلة جاءت بهذه البرامج ليقدمها لقرائه ومتابعيه، حيث تأتى أفضل مداخلة: وزير التعليم: امتحان مليون و200 ألف طالب بدءًا من أمس وحتى 20 مايو المقبل.

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قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن نسبة المتخلفين بين طلاب الصف الأول الثانوى بمادة اللغة العربية فى الامتحانات الإلكترونية التى تم عقدت أمس الأربعاء، جيدة وقليلة عن المتوسط ولا يوجد لها علاقة بالمنظومة الجديدة، موضحا: "اللى بيتخلف بيكون ليه دور تانى، ومن سيثبت عليه الغش أو تخلفه عن الامتحان سيعاد امتحانه فى آخر الصيف"، مضيفا: "خلال الفترة من أمس وحتى 20 مايو هنكون بنحاول نمتحن أكثر من مليون و200 ألف طالب، رغم الظروف الاستثائية اللى إحنا فيها وده مش بيحصل لدول كثيرة".

وأضاف شوقى خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، والذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك 584 ألف طالب قد أدوا الامتحانات عبر الإنترنت، أمس الأربعاء: "اليوم هيتم امتحان نفس العدد تقريبا من طلاب الصف الثانى الثانوي، وده أكبر عدد لامتحان الطلاب عبر الإنترنت"، موضحا أن استثمار مصر فى الجانب التقنى والبنية التحتية قد ساعد الوزارة كثيرا فى امتحان ذلك العدد من الطلاب فى آن واحد دون رصد مشكلات لهم وهو ما أثر بالكاد على السرعة فى الأداء.

وأكد أن نوع الأسئلة التى تم طرحها على الطلاب كانت فى مستوى الطالب العادى، مشيرا إلى أن من سيثبت عليه واقعة الغش فى الامتحانات سيدخل "دور ثان" فى شهر سبتمبر.