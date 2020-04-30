بعد فتح باب الترشح.. ننشر شروط التقديم لجوائز "اتحاد الكتاب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

أعلنت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، برئاسة الشاعر الدكتور علاء عبدالهادي، عن فتح باب الترشح لجوائز الاتحاد والجوائز الخاصة للعام 2020- 2021 التي يشرف عليها الاتحاد، وجاءت كالتالي:

أولًا: 3 جوائز تميز قيمة كل منها 20 ألف جنيه، على النحو الآتي:

1 ـ جائزة التميز في الشعر.

2 - جائزة التميز في القصة والرواية.

3 ـ جائزة التميز في النقد.

وتمنح كل جائزة بناء على حيثيات وأسباب، ويكون الحاصل عليها، أو المتقدم إليها، واحداَ من الرواد، ومن ذوي الأسماء البارزة في مجاله الإبداعي، ومن المؤثرين على الأجيال اللاحقة له في حقله الأدبي، على ألا يكون عضوًا من أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة، أو إحدى النقابات الفرعية.

ثانيا: 6 جوائز سنوية في 3 مجالات أدبية مختلفة قيمة كل منها 10000 جنيه على النحو الأتي:

1ـ جائزة شعر الفصحى.

2ـ جائزة شعر العامية.

3ـ جائزة النقد الاًدبي (في نقد الرواية أو القصة).

4ـ جائزة الرواية أو الخيال العلمي.

5ـ جائزة القصة القصيرة.

6- جائزة أدب الاًطفال.

ثالثا: 5 جوائز خاصة على النحو الآًتي:

1ـ جائزة عبدالغفار مكاوي في القصة، وقيمتها 1500 جنيه.

2ـ جائزة حسن البنداري في القصة القصيرة، وقيمتها 5000 جنيه.

Advertisements

3ـ جائزة محمد سلماوي للنص المسرحي للشباب، وقيمتها 5000 جنيه.

4ـ جائزة بهاء طاهر لأدباء الصعيد في مجالات الأدب، وقيمتها 5000 جنيه.

5ـ جائزة يوسف أبورية في القصة والرواية، وقيمتها 5000 جنيه.

6- جائزة نوال مهني للشعر الفصيح (العمودي والتفعيلي)، وقيمتها 10000جنيه.

7- جائزة أحمد فضل شبلول للشعر المكتوب للأطفال (باللغة العربية الفصحى)، وقيمتها 3000 جنيه.

رابعاً: تتشكل لجنة لكل جائزة من 3 أعضاء محكمين من أعضاء الاتحاد، ترسل إليهم الأعمال كلها، ويراعى في تشكيل كل لجنة أن تضم ممثلين لأجيال مختلفة ومذاهب جمالية متباينة ويتم اختيار المحكمين من كشف المحكمين المعتمد.

خامسا: يشترط في الأعمال المتقدمة الشروط الآتية:

1- يفتح باب التقدم من 2 مايو حتى 30 يونيه 2020 بمقر النقابة بالزمالك.

2- أن يكون مؤلف العمل عضوًا عاملاً من أعضاء اتحاد كتاب مصر ومسددًا اشتراكه السنوي.

3- أن يكون العمل حديثاَ لم يمر على طبعته الأولى أكثر من خمس سنوات وقت التقدم .

4- ألا يكون العمل قد حصل على أية جائزة من قبل.

5- أن يكون العمل منشورًا في دار نشر معروفة، وله رقم إيداع.

6- ألا يكون العمل المتقدم لنيل الجائزة رسالة علمية.

7- أن يتقدم صاحب العمل بنفسه إلى الجائزة مقابل رسم 200 جنيه.

8- قرارات اللجنة نهائية ولا يجوز الطعن عليها قانوناً.

9- لا يجوز لمن فاز من قبل التقدم مرة أخرى إلا بعد مرور 5 سنوات.