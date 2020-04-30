أسلحة بيضاء وجروح بالرأس.. ننشر تفاصيل الاعتداء على مسئول بـ "كهرباء" الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

شهدت منطقة أرض الفاضلي بالعوايد بمحافظة الإسكندرية، واقعة تعدي على رئيس قسم التحصيل بإيرادات العوايد، خلال قيام لجنة مكبرة من التحصيل بمتابعة أعمالها، وفور وصولها إلى أحد العقارات بالمنطقة اعترضهم حارس العقار بحجة أن السكان غير موجودين إلا أن رئيس التحصيل واللجنة المرافقة له أصروا على تحصيل فواتير الاستهلاك المتراكمة على العقار.

ونتيجة لذلك تعدى حارس العقار وزوجته وشقيقه على رئيس قسم التحصيل فور خروجه من العقار وتواجده داخل السيارة .

وتعرض رئيس قسم التحصيل لاعتداء وحشى من قبل أسرة حارس العقار نتج عنه إصابته بجروح مختلفة في الرأس نتيجة استخدامهم أسلحة بيضاء حادة .

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ووفقا لمصدر بارز بالشركة لمصراوي، فإنه فور علم رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء المهندس مدحت فودة، والمحاسب علاء عبدالعليم، رئيس قطاعات الشئون التجارية بالشركة، تواصلوا مع رئيس القطاع التجاري بالعوايد لمعرفة الأسباب والاطمئنان على صحة رئيس قسم التحصيل الذي تم نقله للمستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة حيث ثبت إصابته بجروح سطحية .

وأشار المصدر، إلى قيام رئيس قسم التحصيل بتحرير محضر بقسم شرطة المنتزة ثالث يتهم حارس العقار وأسرته بالاعتداء عليه أثناء مباشرة مهام عمله برفقة مجموعة من المحصلين لتحصيل مستحقات الشركة لدى المواطنين لقيامهم بعدم دفع الفواتير على مدار أشهر ماضية وذلك في إطار خطة الشركة لرفع نسب التحصيل وخفض نسب الفقد التجاري .

وأكد أنه فور تحريره محضرا بقسم شرطة المنتزه ثالث توجهت قوة مكبرة من القسم لإلقاء القبض على حارس العقار وأفراد أسرته إلا أنه تبين هروبهم عقب ارتكابهم الواقعة .

وأشار إلى أن المحاسب علاء عبدالعليم، رئيس قطاعات الشئون التجارية بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، توجه صباح اليوم، لقطاع العوائد التجاري للاطمئنان على ما حدث ومدى استجابة رئيس التحصيل للعلاج والذي عاد اليوم لمباشرة مهام عمله.