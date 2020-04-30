شكرا لقرائتكم خبر عن عزل منزل بقرية الدير في طوخ بعد إصابة أحد أفراده بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد الغنام، رئيس الوحدة المحلية بقرية الدير التابعة لمدينة طوخ، إن الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع الإدارة الصحية والطب الوقائي اتخذوا التدابير اللازمة لعزل منزل بالقرية بعد ثبوت إصابة أحد أبنائها بفيروس كورونا.

أضاف «الغنام» أن المصاب يعمل بمصنع بمدينة مسطرد، وتم إبلاغ اللواء خالد جمعة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، القائم بأعمال رئيس مدينة طوخ، الذي وجه بتوفير كافة الإمكانيات للأسرة وتقديم كافة أنواع الدعم المعنوى وتوفير جميع السلع الغذائية.

وتم التنسيق مع الإدارة الصحية والطب الوقائي لتطهير المنزل والشوارع المحيطة وأخذ مسحات لجميع أفراد الأسرة والمخالطين للتأكد من سلامتهم.