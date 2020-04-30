شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم ينشر فيديو عن كيفية التعامل مع نفسية الأطفال فى زمن كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فيديو عن كيفية التعامل مع نفسية الأطفال فى زمن جائحة كورونا. وذكر الفيديو أن أحساس الأسرة بالخوف والقلق من الأخبار التى يتم سماعها يوميا عن فيروس قد ينتقل إلى أطفالنا، وقد يعبروا عن مشاعرهم بالعنف أو الأسئلة الكثيرة، مضيفا: "وفى هذا الوقت الصعب لابد من أن تكون نفسية أولادنا من أولوياتنا، ونحاول نفتح معاهم ونسألهم عارفين إيه عن الفيروس ونجاوب عن أسئلتهم بشكل يناسب فهمهم، ونتأكد بأنه ليس لديهم معلومات خطأ وازاى يتأكدوا من صحة المعلومات من مصادرها الرسمية كما يجب التأكد من أن لديهم أساسيات الحفاظ على نفسهم من فيروس كورونا من خلال النظافة الشخصية ولازم نطمنهم وأنك حاسس بيهم.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 31 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1335 حالة حتى اليوم.

وأوضح بيان الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1712 حالة، من ضمنهم الـ 1335 متعافيًا.

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وأضاف أنه تم تسجيل 226 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة، لافتا إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكرت الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 5268 حالة من ضمنهم 1335 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 380 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.