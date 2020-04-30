10 معلومات عن الجراج المتعدد الطوابق بميناء الإسكندرية.. صور

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 1- الجراج يعتبر من أهم المشروعات داخل هيئة ميناء الإسكندرية حيث يوفر مساحات عديدة يمكن استغلالها على الأرصفة.

2- المشروع بتكلفه 407 ملايين جنيه.

3- المشروع مقام على مساحة 15 ألف متر مسطح.

4- نفذت المشروع شركة النيل العامة لإنشاء الطرق إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل.

5- يتكون الجراج من أربعة أدوار (خمسة مستويات) .

6- الجراج بسعة تخزينية حوالى 3500 سيارة.

7- الجراج يعمل على استيعاب أعمال تخزين السيارات داخل الدائرة الجمركية.

8- الجراج يوفر مساحات خدمة المنطقة السياحية المخطط إنشاؤها مستقبلاً.

9- بدأت هيئة ميناء الإسكندرية فى استقبال سيارات.

10- الجراج بالكامل إلكترونى.

وكان وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير يرافقه النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب وأعضاء اللجنة ورئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أجرى جولة تفقدية اليوم بميناء الإسكندرية في إطار المتابعة المستمرة والدورية لمتابعة تنفيذ المشروعات التي تنفذها وزارة النقل بالتزامن مع اتخاذ جميع الإجراءات والاحتياطات اللازمة لضمان سلامة وصحة العاملين في مواقع العمل المختلفة ولمواصلة التطور الكبير الذى يشهده قطاع النقل فى مصر والمساهمة فى تحقيق التنمية الاقتصادية التى تشهدها مصر حالياً، وكذا الحفاظ على فرص العمل التى يوفرها هذا القطاع.

وبدأت الجولة بتفقد موقع إنشاء المحطة متعددة الأغراض على رصيف 55 -62 بتكلفة إجمالية 6مليار جنيه ( 5 مليار للاعمال الإنشائية للمحطة والارصفة و1 مليار لتجهيزها بمعدات التشغيل) حيث تابع الوزير معدلات تنفيذ المشروع، وشاهد أعمال الردم بالمحطة وحيث وصلت نسبة التنفيذ إلى 10 % بواسطة الكراكة التابعة لشركة التحدى المملوكة لهيئة قناة السويس، وسيتم نقل 8 مليون متر مكعب رمال من داخل البحر من مسافة 12 كم من موقع المشروع لتقليل التكلفة وضمان انسيابية الحركة داخل الميناء ولجودة الرمال المستخدمة من البحر في إنشاء الأرصفة البحرية، كما سيتم البدء فى أعمال تحسين التربة فى مطلع يونيو القادم.

كما قامت الشركة لتسهيل حركة السفن داخل الميناء بتركيب عدد 2 عوامة مضيئة لتحديد المسار الآمن لحركة السفن بعيدا عن أعمال الموقع، كما تم تنفيذ حاجز بيئي لمنع التلوث داخل الميناء وضمان إنسيابية الحركة، كما اطلع الوزير على أعمال رفع المخلفات والعوائق البحرية بموقع الشركة، حيث تم انتشال عدد 29 عائقا من 38 مخططا رفعهم بنسبة تنفيذ 75 % ومتوقع الانتهاء مطلع مايو القادم، وذلك لإزالة كافة العوائق التى تعترض تنفيذ الأعمال.

وأكد وزير النقل أنه سيتم الانتهاء من إنشاء الأرصفة و الساحات بنهاية عام 2021 لتكون المحطة جاهزة لاستقبال السفن ذات الأحجام الكبيرة فى الربع الأول من عام 2022، مشيرا إلى أهمية المشروع الذى يعتبر من أهم المشروعات التى تنفذها الوزارة فى مجال النقل البحرى .