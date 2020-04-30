شكرا لقرائتكم خبر عن نجيب ساويرس ردا على أحد متابعيه انتقد قرار نزوله العمل: وحشنى شغلى أنت مالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد رجل الأعمال نجيب ساويرس، على تغريدة ساخرة لأحد متابعيه، من قرار نزوله إلى العمل مع اتخاذه كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وكتب نجيب ساويرس، عبر حسابه بموقع تويتر:" أنت بالضبط الإنسان اللى مش فارق معاه الشغل والعمل.. أعمل أنت رياضة و أركب عربيتك وخليك فى حالك وعيش زى الفل.. أنا يا أخى وحشنى شغلى أنت مالك؟".



نجيب ساويرس

وكان شاب كتب عبر حسابه بتويتر:"اللي جاب آخره ده.. قاعد فى الجونة وكل يوم والتانى جياله ناس وماشية ناس وبيعمل رياضة وبيركب عربيته وعايش زى الفل".

يشار إلى أن رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، عبر عن شعوره بالملل من كثرة مكوثه في المنزل تنفيذا لإجراءات الحجر المنزلى لمنع تفشي وباء كورونا، ولكن بطريقة طريفة، حيث غرد على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "أنا قررت.. راجع المكتب يوم الحد.. واللى عايز ييجى ييجى واللى خايف يقعد فى البيت.. كل واحد حر بس أنا خلاص.. مش جبت أخرى.. لا عديت أخرى.. وهراعى الاشتراطات كلها 3 متر وكمامات وتعقيم الخ الخ.. بس خلاص.. يا كده يا مستشفى نفسانى".

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في وقت سابق، وجه رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، تساؤلا لمتابعيه على "تويتر"، فيما يتعلق بالهجوم الذى تعرض له مؤخرا، بسبب دعوات استكمال العمل، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد "كورونا".

وقال ساويرس، عبر حسابه على "تويتر"،: "لكل اللى شتمونى وزعلوا من دعوة الرجوع للعمل مع الاحتياطات كلها سؤال واحد بس بعد إذنكم.. ماذا سنفعل لو لم يظهر علاج أو لقاح؟".

يشار إلى أن ساويرس قد أثار الجدل، بدعوته لعودة الشباب إلى العمل، بينما يبقى كبار السن في المنازل كما هم حفاظا على صحتهم، لأن الشباب يمكنهم تحمل هذا الفيروس، بينما هذا الفيروس يشكل خطورة على كبار السن.

وأكد ساويرس، أنه لم يقم بتخفيض المرتبات ولم يقم بطرد أي عامل عن العمل، مشيرا إلى أنه عندما تحدث عن خفض المرتبات كان يتحدث عن شركات السياحة لأنها ستسخر كثيرا من هذا الأمر، وبالتالي لابد أن تخفض العمالة أو تخفض المرتبات من أجل أن تستطيع أن تعمل، ولا يحدث لها إفلاس.