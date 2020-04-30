شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يتطاول على محامي رامز جلال.. والأخير ينسحب‎ على الهواء (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أشرف عبدالعزيز، محامي الفنان رامز جلال، إنه سيطعن على قرار نقابة الإعلاميين بمنع ظهور موكله إعلاميًا، مؤكدًا لبرنامج «على مسؤوليتي» أن برنامج «رامز مجنون رسمي» ترفيهي.

وأجرى المستشار مرتضى منصور مداخلة للرد على «عبدالعزيز»، متهمًا إياه بالجهل بالقانون، ثم تحدث إليه بطريقة غير لائقة، ما جعل «عبدالعزيز» يعتذر عن تكملة المداخلة وينسحب على الهواء.

وواصل «منصور» الحديث بطريقة غير لائقة على «عبدالعزيز»، ثم قال: «المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية واضحة، وتفيد بأن كل من علم بجريمة فعليه أن يبلغ السلطات المختصة. ما يفعله رامز جريمة احتجاز وخداع للضيف».

يذكر أن نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة، قررت منع ظهور رامز جلال مقدم برنامج «رامز مجنون رسمي»، إعلاميًا، لحين توفيق أوضاعه القانونية.

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