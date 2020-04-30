شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 142 من المصريين العالقين في فرنسا إلى مطار مرسى علم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مطار مرسى علم الدولي طائرة قادمة من باريس وعلى متنها 142 راكبا وطفلين من المصريين العالقين في فرنسا، ضمن رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج، طبقا لتوجيهات الحكومة المصرية.

وتم توقيع الكشف الطبى على الركاب فور وصولهم إلى المطار، وحجزهم في فندق الحجر الصحي بمرسى علم، وقام فريق طبى بإجراء التحاليل الفورية لهم وأخذ عينات وإرسالها للمعامل للتأكد من خلوهم من فيروي كورونا المستجد.

وكشف أسامة منير، رئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة والسفر، عن تخصيص عدد من الأتوبيسات لنقل الركاب المصريين العائدين من الخارج إلى الفنادق السياحية المخصصة للحجر، وتقسيمهم لمجموعات لعدم التكدس وتقليل الازدحام.