شكرا لقرائتكم خبر عن «لا يتعامل مع الركاب».. «نقل الإسكندرية» تعلن وفاة أحد عمالها بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفي عامل بهيئة النقل العام في الإسكندرية، مساء الأربعاء، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وذلك بعد أيام من حجزه داخل مستشفى العجمي النموذجي، فيما قام مسئولو الهيئة بفرض العزل المنزلي 14 يوما على جميع مخالطيه.

من جانبه، أوضح المهندس على صقر، مدير إدارة الحركة والمتابعة بهيئة النقل العام في الإسكندرية، أن العامل المتوفى يبلغ من العمر 45 سنة، وكان يعمل بإدارة الأمن الصناعي بالهيئة، المسؤولة عن نظافة المحطات، وليس له تعامل مع الجمهور أو الركاب.

أضاف «صقر»: «العامل حصل على إجازة 5 أيام من العمل وأخطرنا خلال تواجده بالمنزل بظهور أعراض كورونا عليه، وعقب ظهور إيجابية التحاليل جرى نقله واثنين آخرين من أسرته إلى مستشفى العزل في العجمي».

وأكد «صقر» أن العامل أصيب خارج العمل، وجرى تطبيق العزل المنزلي على كافة العاملين المخالطين له لمدة 14 يوما، وتبين سلبية التحاليل الخاصة بهم، وأن العامل كانت حالته متدهورة وجرى وضعه على جهاز التنفس الصناعي.