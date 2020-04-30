شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة اكتشاف جامعة الأزهر علاج لفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفت جامعة الأزهر ما نشر على بعض المواقع بشأن التوصل لعقار للقضاء على فيروس «كورونا» عن طريق فريق علمي بها، مؤكدة أن أي أعمال تمت في هذا الشأن فردية ولم يتم اعتماد أي عقار من الجامعة، وأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يتلاعب بآمال الشعب خلال هذه الفترة العصيبة.

وأوضحت الجامعة، في بيان، الأربعاء، أن لجنة إدارة الأزمة لمواجهة فيروس كورونا تتابع بصفة مستمرة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها المستشفيات الجامعية والكليات، مشيرة إلى أن اللجنة التي تشكلت بناء على توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، تابعت جهود الأطباء وأطقم التمريض بمستشفيات جامعة الأزهر التخصصي والحسين، والزهراء، وباب الشعرية، وأثنت على تعاملهم مع كافة المستجدات.

ولفتت إلى أن تشكيل أي فريق علمي بالجامعة يخضع للمختصين ويكون من خلال إدارة الجامعة، مطالبة وسائل الإعلام تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرئيسية.