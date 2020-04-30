شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أعداد ركاب الخط الثاني والثالث للمترو.. وارتفاع طفيف في «الأول» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انخفض عدد ركاب مترو الأنفاق في الخط الثالث، الثلاثاء، بنسبة ٤٥℅ مقارنة بيوم الاثنين.

وبلغ عدد الركاب ٣٦ ألف و٢٤٥ راكبا مقارنة بـ٦٣ الف.

وانخفض ركاب الخط الثاني إلى ٣٦٦ الف راكب، الثلاثاء، مقارنة بـ٣٧٣ الف، الاثنين.

بينما ارتفع عدد ركاب الخط الاول ليسجل ٥٧٣ الف راكب مقارنة بـ٥٦٨ الف.