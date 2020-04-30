شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 700 لتر مشروبات غازية و200 كيلو أغذية فاسدة في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت مديرية الشؤون الصحية في شمال سيناء ضبط كمية من الأغذية والمشروبات منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، خلال حملة تموينية مكبرة على المحال التجارية والأسواق بمختلف مدن المحافظة، للتأكد من سلامة الأغذية المقدمة للمواطنين.
وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة في شمال سيناء، الأربعاء، أن فريقا من مراقبي الأغذية بالمديرية برئاسة محمد فرحان، مراقب عام الأغذية بالمديرية، مر على الأسواق والمحال التجارية والمخازن الخاصة بتداول السلع الغذائية، للتأكد من سلامة وصلاحية الأغذية المقدمة للمواطنين.
وأضاف وكيل الوزارة أن الحملة أسفرت عن ضبط 700 لتر مشروبات غازية وعصائر منتهية الصلاحية و200 كيلو أغذية متنوعة منتهية الصلاحية، مشيرًا إلى تحرير 18 محضرا صحيا متنوعا، حيث تم إخطار الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات في المحاضر المحررة.
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