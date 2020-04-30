شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يعلن رابط تسجيل الحضور والشكاوى لطلاب «أولى وثانية ثانوي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط تسجيل الحضور لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي. وأكد "شوقي"، عبر "فيسبوك"، الأربعاء، أنه يتعين على الطالب تسجيل الحضور بعد الانتهاء من كل امتحان، وتسجيل أي شكوى إن وجدت، على أن يكون تسجيل الحضور في أي وقت بعد كل امتحان، عبر الرابط

https://thaneduone.emis.gov.eg/attend-complain/ الوضع في مصر

اصابات Advertisements 5,268

تعافي 1,335

وفيات 380

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