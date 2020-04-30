شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب نفسى: الوصمة النفسية لمرضى كورونا تدفعهم لإخفاء الإصابة بالفيروس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور هاشم بحري، أستاذ طب النفس، إن الوصمة النفسية التي تلاحق مصابي فيروس كورونا خاطئة، حيث إن هناك الكثير من المصابين يشعرون بتغيير نظرة المحيطين بهم جراء إصابتهم بالفيروس ما يؤدي إلى تفشيه، مضيفا: "هو بيحس بابتعاد من الناس بسبب خوفهم منه، وبيقول أنا الأحسن مقولش وأعيش بكرامتي وسطهم، ودي كارثة مجتمعية".

وأضاف بحري، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن ذلك القرار الذي قد يتخذه أحد المصابين يؤدي إلى نشر الفيروس فيما بينهم دون أن يشعروا، "فيه من يضع رأسه في الرمال ويكمل حياته، وبكده المشكلة تتفاقم"، موضحا أنه يجب نشر حملات توعية كبيرة على المواطنين والمجتمع حتى لا يخفي أحد المرضى أمر إصابته على المحيطين به.



وأكد أنه يجب على المواطنين معاملة مرضى فيروس كورونا باحترام كبير حتى لا ينشر الفيروس بشكل أكبر، حيث إن المريض عندما يشعر بالوصمة جراء إصابته تؤدي إلى تمكن الفيروس منه، مضيفا: "الفيروس يعتمد في علاجه على الشق النفسي بشكل كبير".