شكرا لقرائتكم خبر عن تسيير رحلة استثنائية إلى إثيوبيا وكينيا لعودة المصريين العالقين بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، عن تسيير شركة "إير كايرو" اليوم الخميس، رحلة استثنائية بخط سير - القاهرة- أديس ابابا عاصمة إثيوبيا - نيروبى عاصمة كينيا، لعودة المصريين العالقين هناك بسبب تعليق الرحلات الجوية بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأكدت المصادر أن الرحلة سوف تعود إلى مطار مرسي علم، حيث تم تخصيص المدينة لعزل العالقين المصريين القادمين من الخارج، لمدة 14 يوماً وفق توصيات وزارة الصحة، للتأكد من خلوهم من عدوى الإصابة بفيروس كورونا .
وبدأت وزارة الطيران المدنى في تسيير رحلاتها الاستثنائية والتى تستمر حتى نهاية أبريل الحالى، وتتضمن حوالى 22 رحلة طيران لإعادة المصريين العالقين بالخارج، بالتنسيق مع وزارتى الهجرة والخارجية والسياحة، فى ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضى، بسبب فيروس كورونا المستجد .
وكانت سلطة الطيران المدنى أعلنت توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوى، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة .
كانت هذه تفاصيل خبر تسيير رحلة استثنائية إلى إثيوبيا وكينيا لعودة المصريين العالقين بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.