شكرا لقرائتكم خبر عن بشرة خير.. "الطب الوقائى": لأول مرة لم يتم تسجيل إصابات كورونا جديدة بأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير الطب الوقائى بأسوان، أنه لأول مرة منذ ظهور فيروس كورونا لم تسجل محافظة أسوان أى حالات جديدة خلال أمس الأربعاء، موضحا بأن أمس شهد خروج 4 مصابين من الحجر الصحى بعد تماثلهم الشفاء.

وأضاف الدكتور "أبو المجد"، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه بجانب عدم ظهور الحالات، خرج من العزل 4 مصابين جدد تماثلوا الشفاء تماما من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن 2 من المصابين غادرا مستشفى أسوان التخصصى وهما: "ق.ق.ح" و"ز.ى.ح"، واثنين آخرين من المدينة الشبابية بمدينة أسوان وهما: "و.م.ع" و"م.خ.ا".

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وكان الحجر الصحى بمستشفى أسوان التخصصى، شهد توزيع الأطباء والتمريض فوانيس رمضان على المرضى وخاصة الأطفال المحتجزين فى المستشفى بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأكد الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير إدارة الطب الوقائى بمديرية الشئون الصحية بأسوان، أن أطباء الحجر الصحى يشاركون المرضى المناسبات المختلفة ومنها شهر رمضان المبارك، بعد قيامهم بتوزيع فوانيس رمضان وتعليق الزينة داخل المستشفى وغيرها من مظاهر الاحتفال بشهر رمضان المعظم، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تخفف على المرضى الضغوط النفسية التى تقع عليهم بسبب الإصابة بالفيروس المستجد.

يذكر أن مديرية الشئون الصحية بأسوان، بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بأسوان، تم تخصيص المدينة الشبابية بمدينة أسوان كمكان "عزل" لاستقبال حالات الإصابة بمرض كورونا المستجد، بجانب مستشفى العزل الرئيسى بمنطقة الصداقة الجديدة شرق مدينة أسوان، ويأتى هذا القرار بديلاً لدار الضيافة التابعة لجامعة أسوان، نظراً لأن المدينة الشبابية تعد أكثر ملائمة من دار الضيافة وتستوعب أعداد أكبر وتعد أيضاً أكثر أماناً وسلامة للمرضى.