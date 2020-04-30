شكرا لقرائتكم خبر عن عزل منزل بقرية الدير بطوخ بعد إصابة أحد أفراده بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية بالدير بطوخ في القليوبية، بالتعاون مع الإدارة الصحية بطوخ والطب الوقائي، باتخاذ التدابير اللازمة لعزل منزل بقرية الدير بعد ثبوت إصابة أحد أفراده بفيروس كورونا.

وفي هذا السياق، أكد محمد الغنام رئيس الوحدة المحلية بالدير، في بيان، أنه فور تلقي نبأ إيجابية الحالة المصابة، والذي كان يعمل بمصنع بمدينة مسطرد، تم إبلاغ اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد للمحافظة والقائم بأعمال رئيس مركز ومدينة طوخ، والذي أعطى تعليماته فورا بتوفير كافة الإمكانيات لأسرة العامل وتقديم كافة أنواع الدعم المعنوى وتوفير جميع السلع الغذائية.

كما تم التنسيق مع الإدارة الصحية والطب الوقائي، وتم تطهير المنزل والشوارع المحيطة، وأخذ مسحات لجميع أفراد الأسرة والمخالطين للتأكد من سلامتهم.

وأعلن الدكتور بكر عب المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة، رفع الحجر لصحي عن شارع مهنس المؤنس بمنطقة بهتيم بشبرا الخيمة، بعد انتهاء فترة العزل المنزلى التي حددتها مديرية الصحة بالقليوبية لمدة أسبوعين، نتيجة ظهور إصابات بفيروس كورونا بالمنطقة.

وأضاف "عبد المنعم" لـ ”الخليج 365”، أنه تم اخطار أهالي المنطقة من قبل الأجهزة المعنية برفع الحجر الصحي عنهم اليوم، بعد استقرار وضع المصابين بالفيروس من أهالي المنطقة، وانتهاء فترة حضانة الفيروس، وعدم ظهور أية حالات جديدة بالمنطقة خلال فترة العزل.

وأوضح، أنه على مدار الأيام الماضية تم القيام بعمليات تطهير واسعة لكافة المنازل والشارع، والشوارعالمحيطة به بالحى وتم تطهير منطقة سوق بهتيم، وشارع ٢٣ يوليو، وذلك لمكافحة انتشار العدوى بالمنطقة، كما قامت الأجهزة التنفيذية بالحي بالتنسيق مع التموين بالمحافظة بتوفير سيارة لنقل وصرف الخبز اليومي لأهالي الشارع المعزول، بالإضافة إلى التنسيق مع البنك الأهلى لتوفير سيارة لصرف المرتبات والمعاشت الخاصة بهم، إلى جانب التنسيق مع التضامن والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال لتوفير احتياجاتهم.

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خلال أعمال الحجر المنزلى



خلال أعمال العزل المنزلى



عزل المنزل