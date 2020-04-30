شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: الأقمار الصناعية رصدت زراعة 29 فدان أرز حتى الآن فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، أن صور الأقمار الصناعية رصدت زراعة 29 الف فدان أرز في الموسم الحالى، مشيرة إلى أنه يتم متابعة الحصاد بمساحات الأراضي المنزرعة بمحصول القمح بشكل مستمر.

وأضافت فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه يتم متابعة زراعات الأرز من خلال صور الأقمار الصناعية بصفة دورية طوال فترة الموسم الصيفى لتحديد آى مساحات مزروعة خارج الزمام المقرر واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وحددت الحكومة، المساحة التى سيتم زراعتها بمحصول الأرز خلال موسم الزراعات الصيفية العام الحالى بـ 724 ألفا، فى 9 محافظات فقط، طبقاً لأسس فنية متعددة من أهمها الموارد المائية المتاحة وقدرة الترع المصرح بزراعة الأرز عليها باستيعاب التصرفات المائية فى فترة أقصى الاحتياجات وضمان وصولها لنهايات هذه الترع.

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يشار إلى أن قطاع الرى وضع عدة من المحاور للتعامل مع موسم الصيف، يأتى فى مقدمتها زيادة برنامج التصرفات خلف خزان أسوان زيادة تدريجية لمواكبة الاحتياجات المائية والتى تصل ذروتها فى شهر مايو، وكذلك التنسيق مع قطاع الرى والإدارات المركزية لصيانة المجارى المائية لتجهيز وتطهير الترع لاستيعاب التصرفات القصوى وكذلك الإدارات العامة للرى لمداومة المرور ومتابعة الجسور والإفادة بالموقف أولاً بأول لإمكان اتخاذ اللازم.

الجدير بالذكر أنه سيتم توقيع الغرامة المنصوص عليها فى قانون الرى والصرف 12 لسنة 1984، على المخالفين، كما سيتم تحصيل غرامة قيمة مقابل الإستغلال للمياه الزائدة عن المقررة لزراعة الأرز بالمخالفة طبقا للقانون، وفقاً للتشريعات التشريعات والقوانين التى تحقق الانضباط فى المساحات المنزرعة بالمحاصيل الشرهة للمياه، وفرض عقوبات مشددة على مخالفات الأرز، من خلال مضاعفة غرامات مخلفات الأرز، حتى تكون رادعا للمخالفين، وتصل الغرامات الى حوالى 3800 جنيه للفدان.