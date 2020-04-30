شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اتهامات تواجه سما المصرى.. أبرزها ارتكاب أفعال فاضحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجه سامية أحمد عطية عبد الرحمن، وشهرتها سما المصرى، العديد من الاتهامات التى وجهتها إليها النيابة العامة، خلال التحقيقات التى أجريت معها خلال الأسبوع الجارى، والمتعلقة بخدش الحياء العام، تعرف عليها:

- استخدام مواقع التواصل الاجتماعى فى أغراض مخالفة للآداب العامة.

- نشر أفعال فاضحة خادشة للحياء العام والاعتداء على قيم المجتمع المصرى.

- إنشاء عدة حسابات إلكترونية سرية لارتكاب أفعال مخلة.

- التواصل مع متابعيها علي تطبيق "loops وتوجيهها لهم بتصويرها بملابس خارجة.

- التحريض على الفسق لزيادة عدد متابعيها وتحريضهم على إعادة نشر ما يلتقطونه لها.

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- تصوير فيديوهات وصور خارجة بغرض نِسب مشاهدة المقاطع والإعلانات خلالها

- تهمة الدعارة والإيحاءات الجنسية والترويج لها عبر مواقع السوشيال ميديا المختلفة.

كان النائب العام أمر بحبس سامية أحمد عطية عبد الرحمن – وشهرتها سما المصرى – أربعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات؛ وذلك لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصرى، وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة؛ وبعرض أمر النظر في مد حبسها اليوم على قاضي المعارضات؛ أمر بمده خمسة عشر يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات.

هذا وكانت وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت تداولاً واسعاً بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لصور ومقاطع مُصورة للمتهمة مُخلة وخادشة للحياء العام، وورد إلى الصفحة الرسمية للنيابة العامة بموقع "Facebook" عدد كبير من الشكاوى ضدها؛ لنشرها تلك الصور والمقاطع، مُبلغين عن حساباتها والمواقع التي تنشر من خلالها؛ وبإحالة الإدارة تقرير بما أسفر عنه الرصد إلى النائب العام؛ أمر باتخاذ إجراءات التحقيق.