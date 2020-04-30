أخبار × 24 ساعة.. تسجيل 226 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و21 حالة وفاة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. وفيما يلى أبرز العناوين: الصحة: تسجيل 226 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و21 حالة وفاة مطار مرسى علم يستقبل رحلة استثنائية تقل 142 من المصريين العالقين بفرنسا وزير التعليم: إعلان مواعيد وإجراءات استلام الأبحاث من الطلاب السبت إصابة رئيس حكومة غينيا بيساو و3 وزراء بفيروس كورونا من بينهم وزير الداخلية الصحة : ارتفاع عدد الحالات من إيجابي إلى سلبي لفيروس كورونا لــ1712 حالة إيطاليا: تسجيل 323 وفاة جديدة بفيروس كورونا والإجمالى يرتفع إلى 27682 جامعة عين شمس تكشف تفاصيل إنهاء خدمة أرملة الإرهابى هشام عشماوى عام 2018 الحكومة: 84% نسبة الإنجاز فى الحى السكنى الثالث بالعاصمة الإدارية الجديدة نقيب الإعلاميين يقرر منع ظهور رامز جلال على أية وسيلة إعلامية مصر تحصل على أحدث أجهزة تشخيص مبكر لكورونا من وكالة الطاقة الذرية Advertisements ندب "الضوينى" أمينًا لهيئة كبار العلماء و"السنباطي" رئيسا لأكاديمية تدريب الأئمة بالأزهر وزير التعليم العالى: رصدنا 4 مليارات جنيه لدخول الجامعات عالم الرقمنة وزير العدل يقرر عودة نظر بعض الدعاوى بالمحاكم وخدمات التوثيق بالشهر العقارى صور.. حماية المستهلك يستجيب لـ"الخليج 365" ويضبط منفذ يتلاعب فى تاريخ إنتاج العسل المستشفيات التعليمية تعلن إصابة ممرضة بمستشفى أحمد ماهر بفيروس كورونا خطوات بسيطة لخفض استهلاك غلاية المياه للكهرباء.. تعرف عليها الحكومة: جامعة 6 أكتوبر تبرعت بـ10 ملايين جنيه لمساندة الدولة لمواجهة كورونا شيخ الأزهر: بالصبر والدعاء نجتاز وباء كورونا الجاثم على الصدور وفيات فيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الربع مليون للمرة الأولى الشيخ بيقولك.. رمضان مزرعة العباد للتطهير من الفساد الصحة تصدر تعريفا جديدا لحالات الإصابة بفيروس كورونا.. اعرف التفاصيل الحكومة توافق على تعديلات بقرار تنظيم شروط انتفاع بشأن العاملين المدنيين

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