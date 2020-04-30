شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. تسجيل 226 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و21 حالة وفاة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
وفيما يلى أبرز العناوين:
الصحة: تسجيل 226 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و21 حالة وفاة
إصابة رئيس حكومة غينيا بيساو و3 وزراء بفيروس كورونا من بينهم وزير الداخلية
خطوات بسيطة لخفض استهلاك غلاية المياه للكهرباء.. تعرف عليها
الحكومة: جامعة 6 أكتوبر تبرعت بـ10 ملايين جنيه لمساندة الدولة لمواجهة كورونا
وفيات فيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الربع مليون للمرة الأولى
كانت هذه تفاصيل خبر أخبار × 24 ساعة.. تسجيل 226 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و21 حالة وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.