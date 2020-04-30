شكرا لقرائتكم خبر عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس محافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم الخميس، ارتفاعا طفيف بدرجات الحرارة حيث تشهد القاهرة الكبرى طقسا معتدلا نهارا بارد ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

ويشهد الوجه البحرى طقسا معتدلا نهارا بارد ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس لطيف نهارا بارد ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة .

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس، بالقاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 16 درجات، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 15 درجات، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجات، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 18 درجات، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجات، وأسوان العظمى 34 درجة والصغرى 21 درجة.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 16 والعظمى 29

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 16 والعظمى 28

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 15 والعظمى 28

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 15 والعظمى 26

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 15 والعظمى 24

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 16 والعظمى 24

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 15 والعظمى 22

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 14 والعظمى 23

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 13 والعظمى 31

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 16 والعظمى 23

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 15 والعظمى 23

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 15 والعظمى 28

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 15 والعظمى 29

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 16 والعظمى 29

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 15 والعظمى 23

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 15 والعظمى 27

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 10 والعظمى 26

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درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 21 والعظمى 29

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 17 والعظمى 26

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 10 والعظمى 23

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 19 والعظمى 26

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 21 والعظمى 31

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 20 والعظمى 30

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 20 والعظمى 31

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 16 والعظمى 30

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 17 والعظمى 30

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 17 والعظمى 31

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 18 والعظمى 31

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 18 والعظمى 32

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 19 والعظمى 33

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 20 والعظمى 33

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 21 والعظمى 34

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 22 والعظمى 33

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 22 والعظمى 32

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 19 والعظمى 32

درجات الحرارة فى ابو رماد الصغرى 21 والعظمى 31

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 21 والعظمى 29

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 22 والعظمى 29