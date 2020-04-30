5.9 مليار جنيه استثمارات عامة لوزارة التجارة والصناعة بخطة 2020-2021

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفى هذا الصدد، نستعرض أبرز الأعمال المستهدف تنفيذها على النحو الأتى : 1- استكمال أعمال ترفيق 13 تجمعأً صناعياً بمختلف المحافظات بمبلغ 5 مليار جنيه وطرح مساحات مرفقة فى حدود 10 مليون متر مربع. Advertisements 2- إنشاء 5 حاضنات تكنولوجية للمشروعات الصغيرة. 3- استكمال التوسع فى إقامة مراكز التدريب المطورة بإنشاء 8 مراكز ليرتفع عدد المستفيدين في منظومة التدريب الصناعى إلى 36.5 ألف متدرب. جدير بالذكر أن الاستثمارات الكلية قدرت فى خطة التنمية للعام المالى 2020/2021 بـ 740 مليار جنيه مقابل 840 مليار جنيه استثمارات متوقعة العام المالى الجارى، وهى أقل من الاستثمارات المحققة فى عام 2018 / 2019 والتى ناهزت 970 مليار جنيه، وأنه تعويضا لاحتمالات انخفاض الاستثمار الخاص بسبب ظروف أزمة فيروس كورونا المستجد عمدت وزارة التخطيط لتخصيص اعتمادات متزايدة للاستثمارات العامة التى تقدر بنحو 595 مليار جنيه لعام الخطة بنسبة تربو على 80% من الاستثمارات الكلية، منها 281 مليار جنيه استثمارات حكومية بنسبة نمو 34% عن العام المالى 2019 / 2020.

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