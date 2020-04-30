شكرا لقرائتكم خبر عن محاكمة 37 متهما بتزوير محررات رسمية للاستيلاء على أموال "رعاية أسر الشهداء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة جامع، اليوم الخميس، محاكمة 37 متهماً بتزوير محررات رسمية، وتقديمها للمجلس القومى لرعاية المصابين وأسر شهداء الثورة.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين هم "محمد .ح، فاطمة .أ ، محمد .م، احمد .م، فريدة .ع ، حسام .م، فوزي .ف، سيد .ح، محمد .خ، حسين .ح، محمد .ط، ابراهيم .ن، أبو القاسم .م، سامح .ع، محمد .س، مجدي .ح، سامح .ح، مليك .ط، محمد .ي، نوال .أ، شهد .ح، محمد .ح، نبوي .أ، نجوي .ر، سميحة .س ، احمد .ح، عبد الرحمن .أ ، حسام .ح ، ابراهيم .ع، مسعد .ط، رفعت .م، عمرو .ح ، جابر .س ، محمود .م ، احمد .أ ، كريم .ص ، هويدا .خ".

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وأوضح أخر الإحالة قيام المتهمين بالاشتراك مع آخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب في محررات رسمية، وهى التقارير الطبية المنسوبة لعدة مستشفيات حكومية بطريق الاصطناع والتعديل والإضافة، بأن اتفقوا مع المجهول علي تزويرها وساعدوه بالبيانات اللازمة فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وأضاف القرار قيام المتهمين باستعمال المحررات المزورة بأن قدموها للمجلس القومى لرعاية المصابين، وأسر شهداء الثورة للاحتجاج بصحتها مع علمهم بتزويرها، بالإضافة لقيام المتهمين بالاستيلاء علي المبالغ النقدية المبينة بالأوراق والمملوكة للمجلس القومى لرعاية المصابين وأسر شهداء الثورة، وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية بأن قدموا المحررات المزورة للاحتجاج بصحتها.