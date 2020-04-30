شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: ارتفاع صادرات البرتقال لـ1.2 مليون طن وفتح منافذ جديدة للتصدير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، إنه منذ بدء موسم تصدير الموالح "البرتقال" تم تصدير مليون 200 ألف طن حتى الآن لتحتل المركز الأول فى الصادرات الزراعية، وجارى الشحن والتصدير.

وأضاف "العطار" فى تصريحات ”الخليج 365”، أن زيادة تدفق صادرات الموالح وغيرها من صادرات الخضر والفاكهة بسبب تعافى السوق إلى جميع الأسواق الجديدة، وانفراج فى عملية التصدير حاليا وفتح منافذ جديدة، مشير إلى أن مصر تحتل المركز الأول عالميا من حيث تصدير البرتقال إلى الأسواق العالمية، حيث يعتبر البرتقال المصرى من أجود أصناف البرتقال فى العالم.

وتابع رئيس الحجر الزراعى، أن الشحنات التى تصدّرها مصر إلى أى دولة تكون من خلال شهادة زراعية صادرة من الحجر الزراعى مدوّن عليها اسم الدولة "بلد المنشأ"، وهى غير قابلة للتزوير، مكتوب بها بلد المنشأ "جمهورية مصر العربية"، والدولة المستقبلة للمنتج، لافتا إلى أن منتجات مصر الزراعية ذات جودة عالية، وأن الدول العالمية الكبرى تستورد منتجات زراعية من مصر، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وروسيا ونيوزيلندا وأستراليا وغيرها.

كان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، قال إن المنتجات الزراعية المصرية تغزو حاليا معظم دول العالم بما في ذلك الأسواق الأوروبية والأمريكية التي تضع مواصفات فنية قاسية على واردتها من السلع الغذائية، جاء ذلك خلال تلقى وزير الزراعة تقريرا من أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى حول موقف الصادرات الزراعية المصرية خلال أزمة فيروس كورونا .

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وأضاف وزير الزراعة، أن مصر لا تسمح بتصدير أى سلع غذائية غير جيدة أو لا تتوافر فيها المواصفات الفنية التي تضعها الدول المستوردة وذلك حفاظا على سمعة السلع المصرية في الأسواق العالمية.

وتابع "القصير" أن مفتشي الحجر الزراعى يقومون بالتأكد من جودة المنتجات الزراعية المصرية قبل تصديرها وذلك خلال مراحل تجهيزها في محطات التعبئة والتغليف ثم في المطارات والموانئ كما أن نظام تكويد المزارع الذي انتهجته مصر منذ فترة طويلة يمنع تماما أي تلاعب في جودة الصادرات الزراعية وأن وزارة الزراعة تمتلك أحدث المعامل لمراقبة ومتابعة السلع وهي مازالت في الحقول والمزارع، بالإضافة إلى معامل تحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية وان الدولة حريصة على جودة الغذاء سواء للسوق المحلي أو للتصدير

وأكد وزير الزراعة، أنه فى ظل أزمة فيروس كورونا التى تجتاح العالم هناك طلبات متزايدة من معظم الدول على المنتجات المصرية وفُتحت امامها أسواق جديدة بسبب جودتها وحلت محل صادرات دول كثيرة تأثرت بالفيروس .