حرب شوارع في الحظر.. السيطرة على مشاجرة "الحجارة والزجاج" بالطالبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في السيطرة على مشاجرة بشارع التلاتيني غرب المحافظة، تبادل طرفاها التراشق بالحجارة والزجاج.

مشرف غرفة عمليات شرطة النجدة تلقى بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة بشارع الثلاثيني. ودفع مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الغرب بتعزيزات أمنية تنسيقا مع فرقة الطالبية والعمرانية، وأمكن السيطرة على الموقف، وضبط طرفي المشاجرة.

التحريات الأولية وأقوال شهود عيان أشارت إلى نشوب مشاجرة بين قاطني شارعين؛ بسبب خلاف على تجارة مواد مخدرة، تراشق خلالها الطرفان بالحجارة والزجاجات الفارغة، ما أسفر عن تلفيات بعدد من السيارات المتوقفة بالشارع محل المشاجرة فضلا عن إصابة البعض بسحجات وكدمات بالجسم.

وألقت القوة الأمنية القبض على المتهمين واقتادتهم إلى ديوان القسم، مع تعيين حراسة لازمة لمراقبة الحالة الأمنية ومنع تجدد المشاجرة مرة أخرى.