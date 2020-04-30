ضبط المتهم بسرقة ٤٣٦ ألف جنيه من صاحب شركة في عابدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على المتهم بسرقة ٤٣٦ ألف جنيه من صاحب شركة في عابدين.

البداية عندما تبلغ للرائد محمود كامل، معاون مباحث قسم شرطة عابدين، من "ع.م" مندوب بيع بشركة أقمشة يفيد بذهابه صحبة "م.و" عامل بالشركة لتحصيل مبلغ ٤٣٦ ألف جنيه بشارع الأزهر وأثناء تواجدهم بشركة شحن بأرض شريف وقام الأخير بمغافلته وسرقة المبلغ وفر هاربا.

وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد محمد شرقاوي، رئيس مباحث قطاع الغرب، للقبض على المتهم.

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وعقب تقنين الإجراءات وبعمل العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكن الرائد محمود كامل، معاون المباحث، من ضبط المتهم وبحوزته حقيبة بها مبلغ ٤٢٥ ألف جنيه.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة وإنفاقه باقي المبلغ على شراء بعض المستلزمات الشخصية.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله العميد محمد البتانوني، مأمور قسم شرطة عابدين، إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.