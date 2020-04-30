بدأ بها محاسبا بسيطا.. رجل أعمال هندي ينتحر من الطابق الـ14 في دبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وكالات:

كشف مدير مركز شرطة دبي العميد عبد الله خادم سرور المعصم، تفاصيل انتحاررجل أعمال هندي معروف، بسبب مروره بضائقة مالية.

وقال المعصم: "المتوفي توجه بنفسه إلى شرفة شقة أحد أصدقائه، وقفز من الطابق الرابع عشر".

ونفى مصدر أمني وجود أي علاقة لرجل الأعمال المتوفى بقضية مجموعة المركز الطبي الجديد "NMC"، والتي أثيرت أخيرا وجار فيها التحقيق حاليا.

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وبحسب تقارير في وسائل الإعلام الهندية، فإن "رجل الأعمال المنتحر يدعى جوي أراكال (54 عاما)، وهو من رواد الصناعة والتجارة، ويدير كثيرا من الاستثمارات في الخارج".

وأضافت: "أنه بدأ حياته في دبي كمحاسب صغير لكنه توسع وأسس إمبراطورية صناعية وتجارية ضخمة، وكان مصدر إلهام لكثير من الشباب".

وأفادت مصادر مقربة من عائلة رجل الأعمال أنها، وفور انتهاء شرطة دبي من إجراءاتها، نقلت جثمانه إلى مسقط رأسه في مقاطعة كيرلا، حيث يملك أحد أشهر القصور هناك، عقب حصولها على موافقة الخارجية الهندية على إعادة جثمانه لإتمام مراسم تشييعه.