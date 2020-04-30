استئناف القاهرة: 3 دوائر لنظر تجديدات الحبس في دور مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أصدر المستشار بدرى عبد الفتاح رئيس محكمة استئناف القاهرة، قرارا بتشكيل دوائر لنظر تجديدات الحبس واستئنافاتها.

وجاء فى القرار رقم 148 لسنة 2020 ، بعد الإطلاع على القانون رقم 146 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له، وعلى التفويض الصادر من الجمعية العمومية لمستشارى المحكمة المنعقدة فى 28 سبتمبر 2019، وعلى القرار الصادر رقم 145 لسنة 2020 بشأن مباشرة الدوائر الجنائية عملها اعتبارا من أول مايو المقبل.

وتقرر تشكيل دوائر جنائية لنظر تجديدات الحبس واستئنافاتها بكل من، مأمورية استئناف القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس (الأسبوع الأول) من 2 مايو وحتى 7 مايو، ومأمورية استئناف الجيزة (ربيع الجيزي)، الأسبوع الأول من شهر مايو، مأمورية استئناف شمال القاهرة بالعباسية ، اعتبارا من السبت 2 مايو وحتى 7 مايو.

ونص القرار على حضور أعضاء المكتب الفنى بالمحكمة بصفة دائمة لمتابعة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم الثانى من شهر مايو 2020، وعلى المكتب الفنى تنفيذه.