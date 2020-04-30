جريمة على الإفطار.. أب يطعن ابنته بسكين في حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

طعن أب ابنته بسكين داخل شقتهما عقب أذان مغرب اليوم الأربعاء بسبب خلافات عائلية.

تلقى قسم شرطة حلوان إخطارا من المستشفى يفيد وصول فتاة تبلغ من العمر 20 عاما مصابة بجرح قطعي في البطن وتتلقى العلاج، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية للمستشفى.

وقال شاهد عيان لمصراوي إن الأب طعن ابنته وفر هاربا بسبب تمسكها بخطيبها ورفضها تركه.

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وأوضح الشاهد (جار المجني عليها) - رفض ذكر اسمه - أن والد الفتاة يتعاطى المواد المخدرة، ودائما يطلب أموالا من خطيب ابنته لشراءها، وعندما رفض الأخير مؤخرا قرر فسخ الخطبة.

وأضاف أن الأب تشاجر عقب إفطار رمضان مباشرة مع ابنته طالبا منها ترك خطيبها، لكنها رفضت، فاستل سكينا وطعنها في بطنها وفر هاربا.

تحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم.