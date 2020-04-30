محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:
أكد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أن أزمة كورونا جاءت في توقيت صعب، لكن صحة الإنسان أهم من أي شيء.
وأضاف البابا، في حوار له مع برنامج "رأي عام" على قناة ten، أن قرار غلق الكنائس اتخذته اللجنة الدائمة للمجمع المقدس تماشيًا مع سياسة الدولة وحفاظًا على صحة المواطنين والمصلين.
وكشف البابا تواضروس، عن أنه تلقى عددا من المقترحات لإعادة فتح الكنائس أبرزها فتحها بعدد محدود من المصلين، بحيث يتواجد مصلِ بكل مقعد بدلًا من 4 أو 5، أي أنه إذا كان هناك 100 مقعد في الكنيسة يتواجد 100 شخص بدلًا من 500، وهو ما يطبق مبدأ التباعد الاجتماعي للوقاية من كورونا.
وتوجه البابا بالتحية لكافة الأطباء والأطقم الطبية على ما بذلوه من مجهودات كبيرة خلال الفترة الماضية والحالية، مشيدا بالإجراءات الحكومبة لمواجهة الفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر البابا تواضروس: تلقينا مقترحًا لفتح الكنائس بعدد محدود من المصلين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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