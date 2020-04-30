أخبار مصر | وزير التعليم لطلاب يتفقون على الغش: "استعدوا لامتحان الدور الثاني"

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر وزير التعليم لطلاب يتفقون على الغش: "استعدوا لامتحان الدور الثاني" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة قوية لطلاب بالصفين الأول والثاني الثانوي يتفقون على الغش من خلال تدشين مجموعة على الواتس آب لحل الامتحانات خلال الأيام المقبلة، قائلا لهم: "استعدوا لامتحان الدور الثاني".

وأدى طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الأربعاء، امتحان مادة اللغة العربية على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر في أولى أيام امتحانات نهاية العام الدراسي 2020/2019، والتي تستمر حتى 20 مايو 2020.

ونجح 583 ألفًا و420 طالب وطالبة من طلاب الصف الأول الثانوي في تأدية امتحان اليوم، من إجمالي 589 ألف طالب وطالبة بمختلف محافظات الجمهورية، بنسبة 99% من إجمالي عدد الطلاب.

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وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن رابط لتسجيل حضور الطالب الاختبار يوميًا وتسجيل شكوى أثناء الاختبار، وذلك عبر الرابط التالي: اضغط هنا

ويؤدي طلبة الصف الأول الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) على التابلت ومن المنزل، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.

ويؤدي غدًا الخميس الموافق 30 إبريل 2020 طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان مادة اللغة العربية، بينما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى يوم السبت الموافق 2 مايو 2020.