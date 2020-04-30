أخبار مصر | عاجل.. هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تقر علاجا لـ"كورونا".. تعرف عليه

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل.. هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تقر علاجا لـ"كورونا".. تعرف عليه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في مفاجأة من العيار الثقيل، تتجه هيئة الغذاء والدواء الأمريكية لإقرار دواء جديد للاستخدام في علاج حالات فيروس كورونا.

وذكرت صحيفة «إندبندنت» البريطانية، أن عقار ريمديسيفير سيتم إقراره من قبل الهيئة الأمريكية لعلاج الحالات الطارئة في فيروس كورونا وذلك بعد النتائج المُبشرة التي أظهرها العقار بعد عدد من التجارب التي خضع لها.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأكبر الأطباء في فريق الأزمة المواجه لفيروس كورونا د.أنطوني فاوشي أكدا على أنهم متفائلين بقدرة ريمديسيفير على علاج كورونا، وحتى الآن لم تعلن أي دولة عن عقار فعال لمواجهة عدوى الفيروس التاجي، فأغلب العقاقير التي تم الإعلان ما زالت في مرحلة التجارب السريرية على المرضى، وفاعليتها لم يتم حسمها بعد.

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