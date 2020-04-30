أخبار مصر | عاجل.. هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تقر علاجا لـ"كورونا".. تعرف عليه

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل.. هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تقر علاجا لـ"كورونا".. تعرف عليه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
في مفاجأة من العيار الثقيل، تتجه هيئة الغذاء والدواء الأمريكية لإقرار دواء جديد للاستخدام في علاج حالات فيروس كورونا.
وذكرت صحيفة «إندبندنت» البريطانية، أن عقار ريمديسيفير سيتم إقراره من قبل الهيئة الأمريكية لعلاج الحالات الطارئة في فيروس كورونا وذلك بعد النتائج المُبشرة التي أظهرها العقار بعد عدد من التجارب التي خضع لها.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأكبر الأطباء في فريق الأزمة المواجه لفيروس كورونا د.أنطوني فاوشي أكدا على أنهم متفائلين بقدرة ريمديسيفير على علاج كورونا، وحتى الآن لم تعلن أي دولة عن عقار فعال لمواجهة عدوى الفيروس التاجي، فأغلب العقاقير التي تم الإعلان ما زالت في مرحلة التجارب السريرية على المرضى، وفاعليتها لم يتم حسمها بعد.
مستجدات أزمة كورونا في مصر
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأربعاء، عن خروج 31 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1335.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1712 حالة، من ضمنهم الـ 1335 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 226 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.
وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 5268 حالة من ضمنهم 1335 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و380 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.