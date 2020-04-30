أخبار مصر | آخرهم "رئيس كوريا الشمالية".. صور مزيفة لاحقت زعماء العالم

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر آخرهم "رئيس كوريا الشمالية".. صور مزيفة لاحقت زعماء العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الصورة تساوي ألف كلمة، فقد تغير مسارات شعوب، وتصنع أحلامًا، وترهب قوى ثابتة، لكن عندما تصبح الصورة مزيفة، فإنها قادرة على أن تخلق وعيًا خاطئًا، وتزيف حقائق لتكتب تحولًا خاطئًا في مسارات الدول وحضارتها، أو تكشف الستار عن حقائق بتكهنات وتوقعات.

1- رئيس كوريا الشمالية بين تكهنات وتوقعات

وكان غياب كيم جونغ أون، رئيس كوريا الشمالية، قد أثار جدلًا واسعًا، فدون معلومات متوفرة ومؤكدة، تصنع الشائعات، وفي ظل صمت حكومة كوريا الشمالية، توقع الكثيرين وفاة الزعيم الكوري، بعدما كثر الحديث حول إجراءه لعملية جراحية معقدة، ليبرهن أحدهم على صورة تفيد بوفاته، إلا أن الصورة يرجع أصلها لوالده الراحل كيم جونغ إيل، والذي مات في عام 2011م.

2- بوش الابن

في عام 2020 انتشرت صورة للرئيس الأمريكي الأسبق -بوش الابن- بشكل واسع، فى زيارة مدرسية له، ممسكًا بكتاب أطفال ولكنه بالطريقة المقلوبة من اليسار إلى اليمين، ليكتشف بعد ذلك أنها مزيفة.

6- أوباما

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لم يسلم الرئيس الأمريكي من تلك الصور الساخرة، كما لم يسلم منها سابقه، لتتم نشر صورة له وهو يتحدث في الهاتف في الساعة الثالثة فجرًا، وهو ممسك الهاتف بطريقة مقلوبة، لتكشف عقارب الساعة خلفة عن زيف تلك الصورة.

3- جون كينيدي ومارلين

وتوفت مارلين مونرو بعمر 36 عاما، لتترك خلفها كثيرا من الأسئلة التي جعلت علامات استفهام كثير حول الرئيس الأمريكي جون كينيدى، إلا أنه لم يسلم من صور كثيرة مزيفة والتي نشرت لها، ليكشف بعدها أن الصورة الوحيدة التي تم التقاطها لهما، كانت في أحد عروض مارلين، والتي أهدت الرئيس الأمريكي أغنية بمناسبة عيد ميلاده الخامس والأربعين، في 19 من مايو لعام 1962م.

4- ويليام ليون ماكنزي مع الملكة الأم

واستخدم رئيس الوزراء الكندي ويليام ليون ماكنزي، والذى تولى فى عام 1935م إلأى عام 1948م، صورته مع الملكة الأم والملك جورج السادس في ألبرتا في كندا خلال الدعاية حملاته، لكن بعدما قص صورة الملك جورج السادس، ليدل على قربه وقوته.

5- إيران وأمريكا

وفي عام 2008م، حازت صورة إيرانية الصحف، مؤكدة أنها استطاعت من خلال تجارب صواريخ جديدة لها، أن تقذف هدف إسرائيلى، إلى أنه بعد عدة أيام خرجت الصحف الأمريكية لتكشف على أن الصورة مزيفة، وأنه لم يتم إصابة أي أهداف، ونها نشرت الصورة لتتفادى تلك الخيبة.