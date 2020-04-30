مصر | أولها "علاقة محرمة" وآخرها "مقالب الزبالة".. العثور على 3 رضع في الشهر المبارك

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر أولها "علاقة محرمة" وآخرها "مقالب الزبالة".. العثور على 3 رضع في الشهر المبارك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحدهم عُثر عليه داخل حقيبة بإحدى قرى جنوب الجيزة، والثاني عُثر على جثته وسط القمامة بغربها، وآخير عُثر عليه حيًا وسط القمامة، لكن في محافظة آخرى.. هذا كان مصير 3 أطفال حديثي الولادة، لم يبلغ عمر أكبرهم سوى أسابيع معدودة، حيث وُجد أحدهم جثة وسط القمامة، فيما عُثر على الآخرين على قيد الحياة قبل أن تنهشهما كلاب الشوارع، وذلك في الأسبوع الأول من الشهر المبارك، ومن المرجح أن الثلاث أطفال ثمرة علاقات محرمة بين رجال ونساء، تخلوا عن دينهم ومبادئهم وترصد بوابة الخليج 365 تفاصيل العثور على هؤلاء الرضع.

العثور على رضيع وسط القمامة في الدقهلية وعثر عدد من أهالي مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، على طفل حديث الولادة ملقى وسط القمامة، بأحد شوارع المدينة، وتم نقله لمستشفى طلخا المركزي، وأخطر اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية. وتلقى اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بلاغا من مأمور مركز شرطة طلخا، بعثور عدد من الأهالي على طفل رضيع وسط القمامة بجوار مزرعة دواجن، وانتقلت قوة أمنية، وبالفحص والمعاينة عُثر الطفل ملفوف بقطعة من القماش وبطانية، ولا يوجد معه أي أوراق تدل على أهليته، ومن الفحص الظاهري تبين أن عمره حوالي شهر، وتم نقله إلى مستشفى طلخا المركزي، لفحصه، وتبين أن حالته الصحية مستقرة ولا يوجد به إصابات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق والتي قررت إيداعه إحدى دور الرعاية، وكشف ملابسات الواقعة والوصول إلى أسرة الطفل.

العثور على طفل حديث الولادة داخل حقيبة في الصف Advertisements وفي قرية الديسمي التابعة لمركز الصف، جنوب الجيزة، عثر عدد من الأهالي على طفل لم يتعد الشهر، داخل حقيبة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، وكشفت معاينة ضباط قطاع جنوب الجيزة إلى أن الطفل المعثور عليه يرتدي كامل ملابسه، ولم يعثر بحوزته على أي أوراق تفيد هويته، فيما قال عدد من شهود العيان أنه من خلال رصد كاميرات المراقبة الخاصة بالمحلات بمحيط الواقعة تبين أن هناك شخصان يستقلان دراجة بخارية ألقيا الطفل في مكان العثور عليه، وفرا هاربين، وتحفظت الأجهزة الأمنية بالجيزة على الرضيع تحت تصرف النيابة العامة.

العثور على جثة طفل حديث الولادة وسط القمامة في بولاق الدكرور ملقاة وسط القمامة.. هكذا عثرت أجهزة الأمن بالجيزة على جثة رضيع، بأحد الشوارع بمنطقة صفط اللبن، نطاق قسم شرطة بولاق الدكرور، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة. اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى إخطارا من العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، مفاده ورود بلاغًا للعميد وائل الجبري مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور من إدارة شرطة النجدة، بعثور الأهالي بمنطقة صفط اللبن على جثة رضيع ملقاة وسط القمامة، أمام أحد المدارس، بنطاق القسم، وبدوره وجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بانتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها، وانتقلت مأمورية بإشراف العقيد أحمد الوتيدي مفتش مباحث غرب الجيزة، والمقدم محمد الجوهري، رئيس مباحث القسم. وبالفحص والمعاينة تبين أن الجثة لرضيع حديث الولادة، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة المركبة بمحيط الواقعة، وتتبع خط سير هروب الجناة، فضلا عن سؤال شهود العيان، للتوصل إلى الشخص الذي ألقى بالجثة، وتحفظت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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