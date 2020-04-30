مصر | وزير العدل يصدر حزمة قرارات مهمة (مستند).. و"قضايا الأسرة" أبرزها

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر وزير العدل يصدر حزمة قرارات مهمة (مستند).. و"قضايا الأسرة" أبرزها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر وزير العدل المستشار عمر مروان، مساء اليوم الأربعاء، بيانا باستثناء نظر بعض الدعاوى بالمحاكم وبعض خدمات الشهر العقاري والتوثيق.

وأوضح البيان أن هذه الأمور سيتم العمل بها وذلك اعتبارا من يوم الأحد المقبل الموافق 3 مايو، وذلك إعمالا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

وتضمن قرار وزير العدل الآتي:

اولا: استمرار تأجيل نظر كافة الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية ويستثنى من ذلك:

1-نظر الدعاوى المتعلقة بتقرير نفقة مؤقتة للزوجة والصغير وتنفيذها.

2-نظر الدعاوى المتعلقة بالولاية على المال.

3-تنفيذ قرارات النيابة العامة والأحكام الصادرة بتسليم الصغير.

4-تنفيذ قرارات النيابة العامة والأحكام الصادرة بشأن تمكين الحاضنة من مسكن الحضانة.

ثانيًا - التنسيق مع محكمة استئناف القاهرة بشأن نظر الطعون بالنقض في قضايا الجنح المنعقدة في غرفة مشورة.

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ثالثًا - استمرار العمل بمقرات التوثيق لمصلحة الشهر العقاري على مستوى الجمهورية مع إضافة بعض الخدمات التى يتم تقديمها للجمهور على النحو التالي:-

1- عقود بيع السيارات.

2- التوكيلات الخاصة بكافة أنواعها.

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