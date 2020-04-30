مصر | وزير العدل يصدر حزمة قرارات مهمة (مستند).. و"قضايا الأسرة" أبرزها

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر وزير العدل يصدر حزمة قرارات مهمة (مستند).. و"قضايا الأسرة" أبرزها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أصدر وزير العدل المستشار عمر مروان، مساء اليوم الأربعاء، بيانا باستثناء نظر بعض الدعاوى بالمحاكم وبعض خدمات الشهر العقاري والتوثيق.
وأوضح البيان أن هذه الأمور سيتم العمل بها وذلك اعتبارا من يوم الأحد المقبل الموافق 3 مايو، وذلك إعمالا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.
وتضمن قرار وزير العدل الآتي:
اولا: استمرار تأجيل نظر كافة الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية ويستثنى من ذلك:
1-نظر الدعاوى المتعلقة بتقرير نفقة مؤقتة للزوجة والصغير وتنفيذها.
2-نظر الدعاوى المتعلقة بالولاية على المال.
3-تنفيذ قرارات النيابة العامة والأحكام الصادرة بتسليم الصغير.
4-تنفيذ قرارات النيابة العامة والأحكام الصادرة بشأن تمكين الحاضنة من مسكن الحضانة.
ثانيًا - التنسيق مع محكمة استئناف القاهرة بشأن نظر الطعون بالنقض في قضايا الجنح المنعقدة في غرفة مشورة.
ثالثًا - استمرار العمل بمقرات التوثيق لمصلحة الشهر العقاري على مستوى الجمهورية مع إضافة بعض الخدمات التى يتم تقديمها للجمهور على النحو التالي:-
1- عقود بيع السيارات.
2- التوكيلات الخاصة بكافة أنواعها.
مستجدات أزمة كورونا في مصر
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأربعاء، عن خروج 31 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1335.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1712 حالة، من ضمنهم الـ 1335 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 226 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.
وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 5268 حالة من ضمنهم 1335 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و380 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.