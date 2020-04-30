مصر | شاب يشرع في قتل خطيبته بحلوان.. وشهود العيان: "شق بطنها"

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر شاب يشرع في قتل خطيبته بحلوان.. وشهود العيان: "شق بطنها" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت منطقة حلوان، جريمة مأساوية حيث شرع شاب على قتل خطيبته، حيث قام بطعنها في منطقة البطن محدثا إصابتها بجرح طعني نافذ، وتم نقلها إلى مستشفى التقوى التخصصي في حالة صحية حرجة، وأخطر اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة.

وتلقت مباحث قسم حلوان، إشارة من مستشفى التقوى التخصصي بوصول فتاة عشرينية العمر مصابة بجرح طعني بمنطقة البطن.

وعلى الفور انتقلت قوه أمنية لمكان البلاغ بالشارع الغربي في منطقة حلوان، وبالفحص والمعاينة تبين قيام خطيبها بطعنها بسلاح أبيض "مطواة" بسبب مشاجرة بينهما، حيث "شق بطنها" على حد قول شهود العيان.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة التي تولت التحقيقات.

ومن ناحية أخرى، طالبت نيابة السيدة زينب الجزئية، الاستعلام عن الحالة الصحية لطالب أصيب على يد 3 عاطلين بجرح قطعى فى الوجه وكدمات بالجسم لسرقته بالاكراه، تمهيدا للاستماع إلى أقواله.

كما أمرت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت لهم تهمة الشروع فى القتل وتهمة السرقة بالاكراه وتهمة حيازة سلاح أبيض كما طالبت بسرعة تحريات المباحث التكميلية حول المتهمين.

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تعود تفاصيل الواقعة عن تلقي قسم شرطة السيدة زينب، بلاغًا من المستشفى العام يفيد بإصابة طالب بجرح قطعي في الوجه، وانتقلت الاجهزة الأمنية وبالفحص تبين أن الطالب" م. م"،" 19 عامًا"، أثناء مروره بمنطقة التونسي حال تحدثه في هاتفه المحمول تفاجأ بثلاثة أشخاص يستقلون مركبة بخارية "توك توك"، وحاولوا خطف هاتفه وعندما تمسك به وجرى معهم، طعنه أحدهم بسلاح أبيض في وجهه فسقط على الأرض.

واعترف المتهمون بارتكاب الواقعة، مؤكدين أنهم لم يخططوا لإصابته ولكنهم خافوا من فضيحتهم أو ضبطهم من قبل الأهالي، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

وكما نجحت أجهزة وزارة الداخلية بمديرية أمن الدقهلية، في ضبط 3 أشخاص لتقلهم سائق "توك توك"، والتخلص من جثته.

كان ورد بلاغ لمركز شرطة ميت غمر بالعثور على جثة سائق "توك توك" - مُقيم بدائرة المركز، بمجرى مائي بدائرة المركز وعدم العثور على مركبة الـ"توك توك" خاصته.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي، برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية توصلت جهوده إلى أن مرتكبي الواقعة ثلاثة أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية".

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم بحوزتهم قطعتي سلاح أبيض "مطواة" وبمواجهتهم اعترفوا تفصيليًا بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وأنهم استوقفوا المجني عليه واستقلوا معه مركبة الـ"توك توك" قيادته بزعم توصيلهم إلى إحدى القرى بدائرة المركز.

وفي أثناء سيرهم بالطريق قاموا بالإجهاز عليه وخنقه فأودوا بحياته ثم تخلصوا من جثته بإلقائها بالمجرى المائي المشار إليه، وسرقة مركبة "التوك توك" وهاتفه المحمول، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.