شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يترصد «الغشاشين» على «فيسبوك»: استعدوا لامتحان الدور الثاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رصد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عددا من طلاب الصف الثاني الثانوي أثناء اتفاقهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الغش الجماعي في الامتحان المقرر، الخميس.

ورصد «شوقي» تعليقات الطلاب على جروب جمهورية تانية ثانوي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» واتفاقهم على الغش الجماعي، وتوعد الطلاب قائلا: «استعدوا لامتحان الدور الثاني».

كلمة وزير التربية والتعليم طارق شوقي - صورة أرشيفية