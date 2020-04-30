شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: انتشار فيروس كورونا «إنذار من الله للإنسان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتبر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن انتشار وباء فيروس كورونا في مختلف دول العالم هو رسالة من الله إلى الإنسان.

وقال البابا، في تصريحات لبرنامج «رأي عام»، مساء الأربعاء، إن انتشار هذا الوباء يحمل رسالتين: الأولى أن الله يذكر الإنسان بأنه كائن ضعيف، فكلما كبر الإنسان في نفسه نسي وجود الله، والثانية أن الله ينقذ البشر، وخصوصا فيما يخص علاقة الإنسان بخالقه.

وشدد على أن أمر كورونا كله بيد الله، مشيرا إلى أن فيروس كورونا هو إنذار من الله إلى الإنسان «الذي غرق في عبادة شهواته».